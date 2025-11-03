Ограбление Лувра: драгоценности похитили мелкие воры из бедного пригорода Парижа

Громкое ограбление Лувра в Париже, во время которого были похищены исторические драгоценности на сумму 102 млн долларов, совершила группа мелких преступников, а не профессиональные мафиози.

Об этом заявила парижский прокурор Лора Бекко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным следствия, трое из четырех предполагаемых воров уже задержаны, однако драгоценности до сих пор не найдены. Подозреваемые, по словам прокуратуры, не похожи на участников организованных криминальных групп вроде персонажей из фильма "Одиннадцать друзей Оушена". Речь идет о жителях неблагополучных районов на севере Парижа.

"Это не совсем обычная преступность... но это точно не уровень организованных преступных группировок", - подчеркнула прокурор Лора Бекко.

Что известно о подозреваемых

Среди задержанных - двое мужчин 34 и 39 лет, которых подозревают в непосредственном проникновении в музей. Оба проживают в пригороде Парижа Обервилье и частично признали свою вину. 34-летнего алжирца задержали в аэропорту, когда он пытался вылететь на Родину. Второй подозреваемый находился под надзором суда за предыдущие кражи.

Еще двоих - 37-летнего мужчину и 38-летнюю женщину - задержали 29 октября. Мужчину связывают с бандой по ДНК, обнаруженной в авто, использованном во время преступления. Он имеет 11 судимостей, в частности за кражи и попытку ограбления банкомата. Подозреваемая - его партнерша и мать их детей. Оба отрицают причастность.

Французские СМИ предполагают, что злоумышленники были не слишком опытными, ведь во время побега они уронили самую дорогую реликвию - корону императрицы Евгении, а также оставили на месте преступления инструменты и перчатку.

По данным полиции, по меньшей мере один человек из группы до сих пор находится в розыске. Не исключено, что могли быть и другие сообщники.