У слідстві щодо пограбування Лувру новий поворот, трьох затриманих відпустили
У справі про пограбування Лувру двом із п'яти осіб, затриманих у середу, висунули офіційні обвинувачення. Ще трьох - відпустили на свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Новими підозрюваними виявилися 37-річний чоловік і 38-річна жінка. Їм було висунуто обвинувачення в організованому пограбуванні та змові з метою вчинення організованого пограбування, і їх взяли під варту.
Тоді як трьох заарештованих 29 жовтня звільнили з-під варти, повідомили прокурори.
Минулого тижня ще одного підозрюваного заарештували в паризькому аеропорту Шарля де Голля під час спроби сісти на літак, що прямував до Алжиру. Другого підозрюваного затримали, коли він збирався вирушити в Малі.
Пограбування Лувру
Нагадаємо, що 19 жовтня четверо злодіїв у масках викрали вісім ювелірних виробів із найвідвідуванішого музею світу - Лувру. Вартість викрадених коштовностей оцінюють у 102 мільйони доларів.
Пограбування, яке, за словами влади, тривало всього сім хвилин, викликало національний резонанс і загальнонаціональні пошуки.
Злодії проникли в Лувр через вікно з використанням підйомника-вантажівки, викрали коштовності і зникли на моторолерах.
За словами влади, ювелірні вироби з Галереї Аполлона досі не знайшли.
РБК-Україна писало 1 листопада, що грабіжників з Лувру затримали на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем. Були заарештовані чотири людини.
За офіційною заявою прокуратури Парижа, загалом наразі заарештовано сімох підозрюваних у справі про пограбування. Розслідування триває.