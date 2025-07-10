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Погодний контраст "розділить" Україну: до чого готуватись завтра

Четвер 10 липня 2025 15:52
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Погодний контраст "розділить" Україну: до чого готуватись завтра Фото: в Україні прогнозують контрастну погоду (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 11 липня, в Україні знову спостерігатиметься різкий погодний контраст. Від злив з похолоданням на заході до спеки на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, на заході країни температура вдень триматиметься в межах +18…+22 °C, а в північних областях спека поступово слабшатиме до +25…+29 °C. Лише на Сумщині стовпчики термометрів ще сягатимуть +30 °C.

У центральних регіонах ситуація строката: на Вінниччині прохолодніше - близько +22 °C, натомість у Дніпропетровській області зберігатиметься сильна спека до +35 °C. В інших областях центру - комфортні +26…+29 °C.

На півдні температура коливатиметься від +28 °C в Одеській області до +35 °C у Криму та Запорізькій області. У східних регіонах спекотно – +34…+38 °C.

Опади можливі у Карпатах та на Закарпатті. Протягом дня короткочасні зливи з грозами можуть пройти на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та в районі Дніпра. У решті регіонів - сухо та сонячно.

Погода у Києві

У столиці, 11 липня, нарешті полегшення - спека відступить, вдень очікується +25…+27 °C.

Як зазначила Діденко, липень лишається нестабільним. Тепло і прохолода чергуються, тож не варто дивуватися, якщо один регіон потерпає від злив, а інший - від посухи.

Стихія на заході України

Зранку 10 липня майже весь захід України потерпає від негоди. Так, у Львові після сильної зливи затопило вулиці. У місті усю ніч лив дощ, а потім опади продовжилися і вдень.

Через інтенсивні опади річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів та загрожувала затопити частину міста.

Також внасліок негоди у Львівській області понад 44 тисячі мешканців залишилися без електропостачання. Підтоплено сотні будинків, вулиць та автомобілів, ускладнено рух на дорогах.

У вівторок, 8 липня, західні регіони також накрила негода. Тоді спостерігались проблеми з електропостачанням, затримувались потяги, а також не працював один з пунктів пропуску на кордоні.

Докладніше про те, як захід України бореться з потужними зливами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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