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Вода піднялася до 3 метрів. У Львові частині районів загрожує підтоплення

Четвер 10 липня 2025 09:40
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Вода піднялася до 3 метрів. У Львові частині районів загрожує підтоплення Фото: у Львові частині районів загрожує підтоплення (t.me/andriysadovyi)
Автор: Ірина Глухова

Через інтенсивні опади річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів та загрожує затопити частину міста. Вода вже сягає трьох метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів - йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів", - проінформував мер.

Він наголосив, що існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Міська влада закликає мешканців якнайшвидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби мінімізувати наслідки стихії.

Львів’ян просять бути максимально обачними, стежити за повідомленнями міських служб і не наражати себе на небезпеку.

Негода у Львові 10 липня

В ніч на 10 липня у Львівській області вирувала негода. Стихія зачепила і сам Львів. Через потужну зливу частину вулиць міста підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Понад 190 населених пунктів на Львівщині залишилися без світла через потужну негоду, що накрила регіон. До відновлення електропостачання залучено десятки ремонтних бригад.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

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