Вода піднялася до 3 метрів. У Львові частині районів загрожує підтоплення

Через інтенсивні опади річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів та загрожує затопити частину міста. Вода вже сягає трьох метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового .

"Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів - йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів", - проінформував мер.

Він наголосив, що існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Міська влада закликає мешканців якнайшвидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби мінімізувати наслідки стихії.

Львів’ян просять бути максимально обачними, стежити за повідомленнями міських служб і не наражати себе на небезпеку.