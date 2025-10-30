Погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго

В міністерстві нагадали, що цієї ночі ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Як наслідок - на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зауважили в Міненерго.

Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.

"Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - пояснили в міністерстві.

Споживачів тим часом закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.

Це допоможе знизити навантаження на систему.

Щодо ЗАЕС, то там рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього, за даними Міненерго, достатньо для забезпечення потреб станції.