Почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины, - Минэнерго

В Украине отменили почасовые отключения электроэнергии. Однако из-за ракетных и дроновых ударов врага несколько регионов остаются частично обесточенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
В министерстве напомнили, что этой ночью враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Как следствие - на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.
Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток.
"Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона. В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - пояснили в министерстве.
Потребителей тем временем призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Это поможет снизить нагрузку на систему.
Что касается ЗАЭС, то там уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого, по данным Минэнерго, достаточно для обеспечения потребностей станции.
В ночь на 30 октября Российская Федерация осуществила комбинированную массированную атаку по территории Украины, направленную на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Под удар попали Запорожье, Днепропетровская область и несколько западных регионов.
В Запорожье зафиксировано попадание в общежитие, есть погибшие и пострадавшие, среди которых шестеро детей в возрасте 3-6 лет.
В Днепропетровской области атаковано промышленное предприятие, а также применены беспилотники и артиллерия против населенных пунктов Покровской и Мировской общин.
Подробнее о последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
В результате атаки по всей стране введены аварийные отключения света из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Как именно украинцам будут отключать свет, объясняло РБК-Украина.