Почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины, - Минэнерго

Украина, Четверг 30 октября 2025 10:30
Почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины, - Минэнерго Фото: Минэнерго отменило почасовые отключения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине отменили почасовые отключения электроэнергии. Однако из-за ракетных и дроновых ударов врага несколько регионов остаются частично обесточенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В министерстве напомнили, что этой ночью враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Как следствие - на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток.

"Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона. В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - пояснили в министерстве.

Потребителей тем временем призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Это поможет снизить нагрузку на систему.

Что касается ЗАЭС, то там уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого, по данным Минэнерго, достаточно для обеспечения потребностей станции.

Обстрел Украины

В ночь на 30 октября Российская Федерация осуществила комбинированную массированную атаку по территории Украины, направленную на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Под удар попали Запорожье, Днепропетровская область и несколько западных регионов.

В Запорожье зафиксировано попадание в общежитие, есть погибшие и пострадавшие, среди которых шестеро детей в возрасте 3-6 лет.

В Днепропетровской области атаковано промышленное предприятие, а также применены беспилотники и артиллерия против населенных пунктов Покровской и Мировской общин.

Подробнее о последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

В результате атаки по всей стране введены аварийные отключения света из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Как именно украинцам будут отключать свет, объясняло РБК-Украина.

