Почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины, - Минэнерго

В Украине отменили почасовые отключения электроэнергии. Однако из-за ракетных и дроновых ударов врага несколько регионов остаются частично обесточенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

В министерстве напомнили, что этой ночью враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Как следствие - на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток.

"Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона. В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - пояснили в министерстве.

Потребителей тем временем призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Это поможет снизить нагрузку на систему.

Что касается ЗАЭС, то там уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого, по данным Минэнерго, достаточно для обеспечения потребностей станции.