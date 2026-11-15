ua en ru
Нд, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Погодинні графіки та ліміти: як вимикатимуть світло в Україні 16 листопада

20:10 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Погодинні графіки та ліміти: як вимикатимуть світло в Україні 16 листопада Фото: як працюватимуть графіки в областях завтра (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Завтра, 16 листопада, у частині областей України запровадять планові відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. Обмеження діятимуть цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили енергетики, для промислових підприємств завтра застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Водночас для всіх категорій побутових та інших споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання та мережі й якнайшвидше повернути електроенергію в оселі українців.

В "Укренерго" наголошують, що актуальні графіки відключень за своєю адресою варто перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Нагадаємо, що 13 листопада у частині Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області попередили про тривалі вимкнення світла до 20 годин на добу.

Причиною обмежень стала аварія в місцевій електромережі.

Напередодні, 12 листопада, стало відомо про наслідки чергового ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури.

Тоді удар РФ по підстанції "Укренерго" утворив вирву розміром з будинок, що суттєво ускладнило роботу мережі та потребувало залучення додаткових ресурсів для ліквідації пошкоджень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Енергетики Україна
Новини
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
Аналітика
Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів