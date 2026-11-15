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Почасовые графики и лимиты: как будут выключать свет в Украине 16 ноября

20:10 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Почасовые графики и лимиты: как будут выключать свет в Украине 16 ноября Фото: как будут работать графики в областях завтра (Getty Images)
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Завтра, 16 ноября, в части областей Украины введут плановые отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергосистему. Ограничения будут действовать круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили энергетики, для промышленных предприятий завтра будут применяться графики ограничения мощности.

В то же время, для всех категорий бытовых и других потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование и сети и как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома украинцев.

В "Укрэнерго" отмечают, что актуальные графики отключений по своему адресу следует проверять на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Напомним, что 13 ноября в части Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области предупредили о длительном выключении света до 20 часов в сутки.

Причиной ограничений явилась авария в местной электросети.

Накануне, 12 ноября, стало известно о последствиях очередного вражеского обстрела энергетической инфраструктуры.

Тогда удар РФ по подстанции "Укрэнерго" образовал воронку размером с здание, что существенно усложнило работу сети и потребовало привлечения дополнительных ресурсов для ликвидации повреждений.

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