UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Погода здивує температурними "катаклізмами": синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі температура повітря у Карпатах опуститься до 13 морозу, але вже вдень 13 лютого на більшій частині території України буде до 2 тепла. При цьому снігу не буде, окрім західних та східних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, вдень у західних і східних областях невеликий мокрий сніг.

Вітер та ожеледиця

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомлялось, рятувальники попередили українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області протягом 12-13 лютого, тож похід у гори краще відкласти.

Додамо, раніше стало відомо, що погода в Україні сьогодні, 13 лютого, різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день