Погода удивит температурными "катаклизмами": синоптики дали прогноз на сегодня

Осадки

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем в западных и восточных областях небольшой мокрый снег.

Ветер и гололед

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, в восточных областях и в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщалось, спасатели предупредили украинцев о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области в течение 12-13 февраля, поэтому поход в горы лучше отложить.

Ранее стало известно, что погода в Украине сегодня, 13 февраля, резко изменится. Ожидается потепление до оттепели почти по всей стране.