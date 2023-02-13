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Погода удивит температурными "катаклизмами": синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью температура воздуха в Карпатах опуститься до 13 мороза, но уже днем 13 февраля на большей части территории Украины будет до 2 тепла. При этом снега не будет, кроме западных и восточных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем в западных и восточных областях небольшой мокрый снег.

Ветер и гололед

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных, днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, в восточных областях и в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщалось, спасатели предупредили украинцев о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области в течение 12-13 февраля, поэтому поход в горы лучше отложить.

Ранее стало известно, что погода в Украине сегодня, 13 февраля, резко изменится. Ожидается потепление до оттепели почти по всей стране.

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