Від морозів до відлиги. Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні завтра, 13 лютого різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Діденко.

При цьому вона зазначила, що зима лютому загалом ще буде з сильним вітром, морозами та снігом, який часто переходить у мокрий.

"12-го лютого в Україні вночі буде морозно: -4-11 градусів. Але вдень у понеділок потепліє до відлиги, хіба на північному сході очікується десь в межах 0 -3 градусів морозу", - повідомила Діденко.

За її словами, вітер в Україні й далі буде з поривами сильними, західний, північно-західний.

"Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині - без опадів", - пише Діденко.

Разом з тим у Києві тиждень почнеться морозною ніччю, до -5 градусів, та теплим днем, до +2 градусів. Також завтра в столиці очікується невеликий сніг, мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні східні та південні області України накриє мокрий сніг. При цьому по всій країні очікуються сильні пориви вітру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.