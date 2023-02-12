ua ru
Нд, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У гори краще не ходити: українців попереджають про лавинну небезпеку

Новость на русском →
Неділя 12 лютого 2023 13:21
У гори краще не ходити: українців попереджають про лавинну небезпеку Фото: українців попереджають про лавинну небезпеку (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області протягом 12-13 лютого, тож похід у гори краще відкласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"12-13 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської області буде утримуватись значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у ДСНС.

Окрім того, станом на сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, (видимість до 20 м), вітер північно-західний, 8 м/с., температура повітря -11°С.

У гори краще не ходити: українців попереджають про лавинну небезпеку

Нагадаємо, сьогодні у східних та південних регіонах України очікується мокрий сніг. По всій країні можливі сильні пориви вітру.

При цьому завтра погода різко зміниться. Синоптики прогнозують потепління до відлиги майже по всій Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты
NEWS
Мобілізація в Україні. Кому можуть анулювати повістку: пояснення ЗСУ
Мобілізація в Україні. Кому можуть анулювати повістку: пояснення ЗСУ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм