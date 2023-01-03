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Погода здивує. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 07:00
Погода здивує. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики розповіли, яка погода буде сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 січня, очікується тепла погода, яка явно випадатиме із зимового "сценарію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

"Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Вітер

південно-західний,з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура

вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Погода здивує. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Як повідомлялось, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.

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