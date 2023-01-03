Погода удивит. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 3 января, ожидается теплая погода, которая будет явно выпадать из зимнего "сценария".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Облачно, без осадков. Ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.

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