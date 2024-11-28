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Погода в Україні зміниться. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

Україна, Четвер 28 листопада 2024 12:35
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Погода в Україні зміниться. Синоптик здивувала прогнозом на завтра Фото: синоптик розповіла, що в Україні потепліє 29 листопада
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 29 листопада, в Україні потеплішає. Але дощ і мокрий сніг усе ж можливі в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра, 29 листопада, в Україні найтеплішою очікується південна частина, +6...+11 градусів! Також тепло буде у західних областях, +4....+7 градусів", - розповіла вона.

На решті території України, за даними синоптика, протягом дня морозів не видно, передбачається +1...+5 градусів, у нічні години можливі невеликі "мінуси".

Де пройдуть опади?

Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і Україні.

"У п'ятницю очікуються дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині", - зазначила Діденко.

На решті території України без опадів, а на Донеччині та Луганщині навіть можливі сонячні прояснення.

Погода в Україні зміниться. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

Через циклон над Грецією опади пройдуть і в Україні (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві та у вихідні

У Києві очікується мокрий сніг та дощ. Протягом дня південно-східний вітер хоч і не буде штормовим, проте поривчатим, некомфортним. Температура повітря вночі близько 0, вдень +1...+3 градусів.

"У суботу-неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, а, отже, буде скрізь без опадів і порівняно тепло", - додала синоптик.

Потепління в Україні

Раніше синоптики вже попереджали, що в Україну прийде потепління. Як розповідала Наталка Діденко, і хоча в Україні переважатиме волога погода, але сильних опадів не очікується.

За її словами, буде порівняно тепло, як для цієї пори року - вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси".

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