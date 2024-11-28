Погода в Украине изменится. Синоптик удивила прогнозом на завтра

Завтра, 29 ноября, в Украине потеплеет. Но дождь и мокрый снег все же возможны в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, 29 ноября, в Украине самой теплой ожидается южная часть, +6...+11 градусов! Также тепло будет в западных областях, +4....+7 градусов", - рассказала она.

На остальной территории Украины, по данным синоптика, в течение дня морозов не видно, предполагается +1...+5 градусов, в ночные часы возможны небольшие "минусы".

Где пройдут осадки?

Из-за циклона над Грецией и его атмосферных фронтов забросит осадков и Украине.

"В пятницу ожидаются дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях", - отметила Диденко.

На остальной территории Украины без осадков, а в Донецкой и Луганской областях даже возможны солнечные прояснения.

Из-за циклона над Грецией осадки пройдут и в Украине (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве и в выходные

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь. В течение дня юго-восточный ветер хоть и не будет штормовым, однако порывистым, некомфортным. Температура воздуха ночью около 0, днем +1...+3 градусов.

"В субботу-воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, а, следовательно, будет везде без осадков и сравнительно тепло", - добавила синоптик.