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Синоптик дала прогноз на завтра та на найближчі дні в Україні

Україна, Середа 27 листопада 2024 13:05
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Синоптик дала прогноз на завтра та на найближчі дні в Україні Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 28 листопада в Україні очікується хмарна волога погода. Також ймовірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Вологи додаватимуть хмари та тумани, а в західних областях пройдуть дощі в зв'язку з переміщенням атмосферного фронту, який прив'язаний до циклону, що розташується над Польщею", - розповіла вона.

Синоптик дала прогноз на завтра та на найближчі дні в Україні

Над Польщею розташується циклон 28 листопада, який буде впливати на погоду в Україні (t.me/PohodaNatalka)

Температура повітря вночі, за даними синоптика, становитиме 0...-4 градусів морозу, на заході близько 0, а в денні години завтра очікується +1...+4 градусів, на півдні та заході - +4...+8 градусів.

Погода у Києві

У Києві 28 листопада істотні опади малоймовірні, передбачається туман з погіршенням видимості до 300-500 метрів.

"Надвечір у четвер посилиться південний вітер до рвучкого, некомфортного.
Вночі у столиці 0...-2 градусів морозу, вдень 0...+2 градусів тепла", - зазначила Діденко.

Погода найближчими днями

Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів. Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси".

Погода в Європі

За даними синоптиків, Європу очікує найхолодніша зима з моменту вторгнення Росії в Україну. Це може призвести до зростання і без того високих цін на енергоносії, оскільки континент витрачає свої запаси газу швидше, ніж зазвичай.

Зазначимо, що погода в Європі не вперше дивує у 2024 році. Досить згадати, як у вересні в країнах Центральної та Східної Європи пройшов шторм "Борис", спричинивши сильні зливи та повені.

Найбільших збитків від негоди зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Деякі села опинилися під водою, щонайменше 8 людей загинули, були й зниклі безвісти.

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