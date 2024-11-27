Синоптик дала прогноз на завтра та на найближчі дні в Україні
У четвер, 28 листопада в Україні очікується хмарна волога погода. Також ймовірні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Вологи додаватимуть хмари та тумани, а в західних областях пройдуть дощі в зв'язку з переміщенням атмосферного фронту, який прив'язаний до циклону, що розташується над Польщею", - розповіла вона.
Над Польщею розташується циклон 28 листопада, який буде впливати на погоду в Україні (t.me/PohodaNatalka)
Температура повітря вночі, за даними синоптика, становитиме 0...-4 градусів морозу, на заході близько 0, а в денні години завтра очікується +1...+4 градусів, на півдні та заході - +4...+8 градусів.
Погода у Києві
У Києві 28 листопада істотні опади малоймовірні, передбачається туман з погіршенням видимості до 300-500 метрів.
"Надвечір у четвер посилиться південний вітер до рвучкого, некомфортного.
Вночі у столиці 0...-2 градусів морозу, вдень 0...+2 градусів тепла", - зазначила Діденко.
Погода найближчими днями
Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів. Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси".
Погода в Європі
За даними синоптиків, Європу очікує найхолодніша зима з моменту вторгнення Росії в Україну. Це може призвести до зростання і без того високих цін на енергоносії, оскільки континент витрачає свої запаси газу швидше, ніж зазвичай.
Зазначимо, що погода в Європі не вперше дивує у 2024 році. Досить згадати, як у вересні в країнах Центральної та Східної Європи пройшов шторм "Борис", спричинивши сильні зливи та повені.
Найбільших збитків від негоди зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Деякі села опинилися під водою, щонайменше 8 людей загинули, були й зниклі безвісти.
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