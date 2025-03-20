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Погода в Україні трохи змінеться. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 березня, в Україну зайде дещо тепліша повітряна маса. Тому погода змінеться у бік потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, 20 березня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, що поширюватиметься з північного заходу.

"Отже, хмарність буде мінливою, а опадів не очікується", - кажуть синоптики.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-12° тепла.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 7-12° тепла; у Києві вдень 10-12° тепла.

Погода в Україні 20 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

З вихідних, 15-16 березня, в Україні похолодало. Вночі в більшості днів фіксувався мороз. Синоптики попереджали, що така погода протримається близько тижня.

Спочатку синоптики говорили, що в Україні потеплішає, починаючи з 22-23 березня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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