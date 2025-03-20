Погода в Україні трохи змінеться. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні

З вихідних, 15-16 березня, в Україні похолодало. Вночі в більшості днів фіксувався мороз. Синоптики попереджали, що така погода протримається близько тижня.

Спочатку синоптики говорили, що в Україні потеплішає, починаючи з 22-23 березня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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