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Погода в Украине немного изменится. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 20 марта, в Украину зайдет несколько более теплая воздушная масса. Поэтому погода изменится в сторону потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, 20 марта погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и несколько более теплая воздушная масса, которая будет распространяться с северо-запада.

"Итак, облачность будет переменной, а осадков не ожидается", - говорят синоптики.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.

Погода в Украине 20 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

С выходных, 15-16 марта, в Украине похолодало. Ночью в большинстве дней фиксировался мороз. Синоптики предупреждали, что такая погода продержится около недели.

Сначала синоптики говорили, что в Украине потеплеет, начиная с 22-23 марта. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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