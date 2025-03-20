Погода в Україні трохи змінеться. Синоптики дали прогноз на сьогодні
Сьогодні, 20 березня, в Україну зайде дещо тепліша повітряна маса. Тому погода змінеться у бік потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, 20 березня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, що поширюватиметься з північного заходу.
"Отже, хмарність буде мінливою, а опадів не очікується", - кажуть синоптики.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-12° тепла.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 7-12° тепла; у Києві вдень 10-12° тепла.
Погода в Україні 20 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
З вихідних, 15-16 березня, в Україні похолодало. Вночі в більшості днів фіксувався мороз. Синоптики попереджали, що така погода протримається близько тижня.
Спочатку синоптики говорили, що в Україні потеплішає, починаючи з 22-23 березня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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