Погода в Украине немного изменится. Синоптики дали прогноз на сегодня
Сегодня, 20 марта, в Украину зайдет несколько более теплая воздушная масса. Поэтому погода изменится в сторону потепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, 20 марта погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и несколько более теплая воздушная масса, которая будет распространяться с северо-запада.
"Итак, облачность будет переменной, а осадков не ожидается", - говорят синоптики.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.
Погода в Украине 20 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
С выходных, 15-16 марта, в Украине похолодало. Ночью в большинстве дней фиксировался мороз. Синоптики предупреждали, что такая погода продержится около недели.
Сначала синоптики говорили, что в Украине потеплеет, начиная с 22-23 марта. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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