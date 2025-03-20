Погода в Украине немного изменится. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 20 марта, в Украину зайдет несколько более теплая воздушная масса. Поэтому погода изменится в сторону потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, 20 марта погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и несколько более теплая воздушная масса, которая будет распространяться с северо-запада. "Итак, облачность будет переменной, а осадков не ожидается", - говорят синоптики. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла. Погода в Киеве и области Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.



Погода в Украине 20 марта (facebook.com/UkrHMC)