Погода в Україні на тиждень: які області заллє дощами, а де чекати спеки

Погода в Україні наступного тижня буде переважно сонячною та теплою, але місцями пройдуть дощі. Синоптики прогнозують спеку до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 18 серпня, майже по всій Україні буде сухо. Опади очікуються лише у Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У вівторок, 19 серпня, на більшій частині території України хмарно з проясненнями. Сонячна погода принесе невелике підняття температури у деяких областях.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
До середини тижня погода майже не зміниться. Лише у середу, 20 серпня, у низці регіонів буде спекотніше.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У четвер, 21 серпня, дощі накриють захід України, але на решті території опадів не очікується.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
У п'ятницю, 22 серпня, дощі охоплять не лише західні, але й північні області України.
Стовпчики термометрів покажуть вдень:
