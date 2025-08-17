Погода в Украине на неделю: какие области зальет дождями, а где ждать жары

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно солнечной и теплой, но местами пройдут дожди. Синоптики прогнозируют жару до +33 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 18 августа, почти по всей Украине будет сухо. Осадки ожидаются только в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Во вторник, 19 августа, на большей части территории Украины облачно с прояснениями. Солнечная погода принесет небольшое поднятие температуры в некоторых областях.
До середины недели погода почти не изменится. Только в среду, 20 августа, в ряде регионов будет жарче.
В четверг, 21 августа, дожди накроют запад Украины, но на остальной территории осадков не ожидается.
В пятницу, 22 августа, дожди охватят не только западные, но и северные области Украины.
