Общество Образование Деньги Изменения

Погода в Украине на неделю: какие области зальет дождями, а где ждать жары

Фото: синоптики обновили прогноз на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно солнечной и теплой, но местами пройдут дожди. Синоптики прогнозируют жару до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 18 августа, почти по всей Украине будет сухо. Осадки ожидаются только в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +20 до + 23 градусов;
  • на востоке от +26 до +33 градусов;
  • в центре от +21 до +27 градусов;
  • на юге от +26 до +32 градусов;
  • на западе от 20 до +23 градусов.

Во вторник, 19 августа, на большей части территории Украины облачно с прояснениями. Солнечная погода принесет небольшое поднятие температуры в некоторых областях.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +23 до + 25 градусов;
  • на востоке от +24 до +28 градусов;
  • в центре от +23 до +26 градусов;
  • на юге от +26 до +28 градусов;
  • на западе от +22 до +25 градусов.

До середины недели погода почти не изменится. Только в среду, 20 августа, в ряде регионов будет жарче.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +24 до + 27 градусов;
  • на востоке от +25 до +31 градус;
  • в центре от +26 до +29 градусов;
  • на юге от +29 до +31 градус;
  • на западе от +25 до +29 градусов.

В четверг, 21 августа, дожди накроют запад Украины, но на остальной территории осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +27 до +32 градуса;
  • на востоке от +28 до +33 градусов;
  • в центре от +28 до +33 градусов;
  • на юге от +31 до +33 градусов;
  • на западе от +25 до +29 градусов.

В пятницу, 22 августа, дожди охватят не только западные, но и северные области Украины.

Столбики термометров покажут днем:

  • на севере от +23 до +27 градусов;
  • на востоке от +30 до +33 градусов;
  • в центре от +30 до +33 градусов;
  • на юге от +29 до +33 градусов;
  • на западе от +23 до +25 градусов.

Напомним, гидролог Оксана Коноваленко в интервью РБК-Украина рассказала, почему "цветет" Днепр и как это можно остановить.

Также в Укргидрометцентре рассказывали, как непогода повлияла на урожай в Украине и какие регионы могут потерять больше всего культур.

