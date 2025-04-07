Погода в Україні сьогодні: де чекати дощі та сніг

Сніг в Україні

В Україні 6 квітня випав сніг. Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, викладали жителі різних регіонів країни.

Судячи з кадрів, сніг фіксували на заході України, зокрема, у Львові та на Волині. Сніг випав і в Тернополі, і в Черкасах, а також в Одесі та Подільську Одеської області.

Нагадаємо, в Україну прийшло похолодання і 15 березня. Воно принесло із собою і сніг.

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