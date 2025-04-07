Погода в Украине сегодня: где ждать дожди и снег

Снег в Украине

В Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны.

Судя по кадрам, снег фиксировали на западе Украины, в частности, во Львове и на Волыни. Снег выпал и в Тернополе и в Черкассах, а также в Одессе и Подольске Одесской области.

Напомним, в Украину пришло похолодание и 15 марта. Оно принесло с собой и снег.

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