Погода в Украине сегодня: где ждать дожди и снег

Сегодня, 7 апреля. похолодание продолжит влиять на погоду в Украине. На большей части территории ожидаются дожди и снег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Облачно с прояснениями. На востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь, температура днем 6-11° тепла", - говорится в прогнозе.
На остальной территории небольшой снег, лишь в Одесской, Николаевской, днем и на крайнем западе страны без осадков. Температура днем 1-4° тепла.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.
На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла.
В Украине 6 апреля выпал снег. Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны.
Судя по кадрам, снег фиксировали на западе Украины, в частности, во Львове и на Волыни. Снег выпал и в Тернополе и в Черкассах, а также в Одессе и Подольске Одесской области.
Напомним, в Украину пришло похолодание и 15 марта. Оно принесло с собой и снег.
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