Погода в Україні ще більше погіршиться: синоптики застерегли про небезпеку сьогодні

07:00 24.04.2026 Пт
2 хв
Очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 24 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною, але опадів поменшає. Дощі пройдуть лише в окремих областях, а температура повітря залишиться низькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)

Погода в Україні

За словами Діденко, вітер цього дня буде північно-західного походження і досягатиме поривів 7-14, а місцями й штормових 15-20 метрів за секунду.

"Обережно під білбордами та старими деревами", - порадила вона.

В Укргідрометцентрі попереджають про надходження нової порції холодного повітря з півночі Європи.

За прогнозом, сьогодні по країні буде хмарно з проясненнями. На сході, вночі та на південному сході, а також у Сумській області можливі невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території - без істотних опадів.

Температура повітря залишається низькою: вночі - 2-6 градусів тепла, при проясненнях, місцями заморозки; протягом дня - 6-12 тепла.

Погода у Києві

У столиці сьогодні опадів не очікується, однак збережеться сильний північно-західний вітер. Вночі можливі заморозки, вдень температура становитиме близько +8-9 градуси.

Синоптики зазначають, що значного потепління найближчим часом не прогнозується.

Фото: карта погоди в Україні на 24 квітня (facebook.com/UkrHMC)

