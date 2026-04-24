Погода в Україні ще більше погіршиться: синоптики застерегли про небезпеку сьогодні

Сьогодні, 24 квітня, погода в Україні буде вітряною, але опадів поменшає. Дощі пройдуть лише в окремих областях, а температура повітря залишиться низькою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
За словами Діденко, вітер цього дня буде північно-західного походження і досягатиме поривів 7-14, а місцями й штормових 15-20 метрів за секунду.
"Обережно під білбордами та старими деревами", - порадила вона.
В Укргідрометцентрі попереджають про надходження нової порції холодного повітря з півночі Європи.
За прогнозом, сьогодні по країні буде хмарно з проясненнями. На сході, вночі та на південному сході, а також у Сумській області можливі невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території - без істотних опадів.
Температура повітря залишається низькою: вночі - 2-6 градусів тепла, при проясненнях, місцями заморозки; протягом дня - 6-12 тепла.
У столиці сьогодні опадів не очікується, однак збережеться сильний північно-західний вітер. Вночі можливі заморозки, вдень температура становитиме близько +8-9 градуси.
Синоптики зазначають, що значного потепління найближчим часом не прогнозується.
Фото: карта погоди в Україні на 24 квітня (facebook.com/UkrHMC)
