Погода в Україні: де завтра чекати дощі з грозами

Забруднення повітря в Україні

Цього тижня в Україні погіршилася якість повітря. Так, 20 вересня у Києві спостерігалось тимчасове погіршення стану повітря.

Столиця України з цієї причини на деякий час очолила антирейтинг міст світу з найбруднішим повітрям. Така ситуація спостерігалася і у Харкові, Луцьку та Конотопі.

За даними на 22 вересня в Києві знову фіксують погіршення якості повітря. Через це столиця України опинилася на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря.

Також така проблема спостерігається у Броварському та Вишгородському районах Київської області.

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