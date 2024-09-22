Погода в Украине: где завтра ждать дожди с грозами

Загрязнение воздуха в Украине

На этой неделе в Украине ухудщилось качество воздуха. Так, 20 сентября сентября в Киеве наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха.

Столица Украины по этой причине на некоторое время возглавила антирейтинг городов мира с самым грязным воздухом. Такая ситуация наблюдалась и в Харькове, Луцке и Конотопе.

По данным на 22 сентября в Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха. Из-за этого столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

Также такая проблема наблюдается в Броварском и Вышгородском районах Киевской области.

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