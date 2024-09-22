Київ на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря (карти)

У Києві зранку 22 вересня фіксують погіршення якості повітря. Столиця Україна опинилася на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс моніторингу якості повітря IQ Air.

Відстежувати стан повітря та радіаційний фон у Києві за посиланням і у додатку "Київ Цифровий".

Міські сервіси моніторингу якості повітря також фіксують погіршення якості повітря у Києві.

У Київській області, неподалік від столиці, теж частково перевищені показники забруднення повітря.

Найгірша якість повітря на лівому березі Києва. Також фіксуються перевищення показників у південній частині міста, а також у передмісті, зокрема на Софіївській Борщагівці.

Станом на ранок Київ опинився на п'ятому місці в антирейтингу забруднення повітря. Зафіксовано перевищення норм у 7,5 раза.

Що цьому передувало

Цього тижня у Києві фіксували погіршення якості повітря. Причиною цього є дим через масштабні лісові пожежі та загоряння торф'яників у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У п'ятницю, 20 вересня, столицю України огорнув смог, фіксувалося рекордне забруднення повітря. Київ був першим в антирейтингу за якістю повітря у світі.

Детальніше про смог у Києві, чим він небезпечний та як вберегтися - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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