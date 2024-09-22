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Погода в Україні: де завтра чекати дощі з грозами

Україна, Неділя 22 вересня 2024 14:55
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Погода в Україні: де завтра чекати дощі з грозами Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 23 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 23 вересня, в Україні буде тепло і сонячно. Лише в Криму можливі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Понеділок в Україні очікується теплим, +23...+27 градусів, сонячним, лише в Криму пройдуть місцми дощ з грозою", - розповіла вона.

У Києві, за даними синоптика, 23 вересня трохи збільшиться хмарність, але без опадів, буде тепло, близько +25 градусів.

Забруднення повітря в Україні

Цього тижня в Україні погіршилася якість повітря. Так, 20 вересня у Києві спостерігалось тимчасове погіршення стану повітря.

Столиця України з цієї причини на деякий час очолила антирейтинг міст світу з найбруднішим повітрям. Така ситуація спостерігалася і у Харкові, Луцьку та Конотопі.

За даними на 22 вересня в Києві знову фіксують погіршення якості повітря. Через це столиця України опинилася на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря.

Також така проблема спостерігається у Броварському та Вишгородському районах Київської області.

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