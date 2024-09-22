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Погода в Украине: где завтра ждать дожди с грозами

Украина, Воскресенье 22 сентября 2024 14:55
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Погода в Украине: где завтра ждать дожди с грозами Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 23 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 23 сентября, в Украине будет тепло и солнечно. Только в Крыму возможны осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине ожидается теплым, +23...+27 градусов, солнечным, только в Крыму пройдут местами дождь с грозой", - рассказала она.

В Киеве, по данным синоптика, 23 сентября немного увеличится облачность, но без осадков, будет тепло, около +25 градусов.

Загрязнение воздуха в Украине

На этой неделе в Украине ухудщилось качество воздуха. Так, 20 сентября сентября в Киеве наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха.

Столица Украины по этой причине на некоторое время возглавила антирейтинг городов мира с самым грязным воздухом. Такая ситуация наблюдалась и в Харькове, Луцке и Конотопе.

По данным на 22 сентября в Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха. Из-за этого столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

Также такая проблема наблюдается в Броварском и Вышгородском районах Киевской области.

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