Погода в Україні 4 квітня: синоптики дали детальний прогноз

Сьогодні, 4 квітня, буде тепло, до 19° і майже без дощів. Але вже найближчими днями очікується похолодання зі снігом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Над Україною знаходитиметься помірно тепла повітряна маса. Мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий дощ.

"4 квітня погоду більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску, лише на півдні країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту", - йдеться у повідомленні.

Похолодання зі снігом в Україні

6-7 квітня в Україну зайде похолодання. Спочатку воно захопить західні, Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Там випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Сніг може утворювати кучугури до 15 см, на дорогах ожеледиця.

Крім того, у західних областях очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.

А 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.

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