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Погода в Украине 4 апреля: синоптики дали подробный прогноз

Украина, Пятница 04 апреля 2025 07:00
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Погода в Украине 4 апреля: синоптики дали подробный прогноз Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 апреля, будет тепло, до 19° и почти без дождей. Но уже в ближайшие дни ожидается похолодание со снегом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"4 апреля погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, только на юге страны будет ощущаться влияние атмосферного фронта", - говорится в сообщении.

Над Украиной будет находиться умеренно теплая воздушная масса. Переменная облачность. Без осадков, лишь на юге страны местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура днем 14-19°; в Карпатах днем 9-14° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура днем 14-19°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.
Погода в Украине 4 апреля: синоптики дали подробный прогноз
Погода в Украине 4 апреля (.facebook.com/UkrHMC)

Похолодание со снегом в Украине

6-7 апреля в Украину зайдет похолодание. Сначала оно захватит западные, Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Там будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Снег может образовывать сугробы до 15 см, на дорогах гололедица.

Кроме того, в западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Снижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.

А 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

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