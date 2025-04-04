Погода в Украине 4 апреля: синоптики дали подробный прогноз

Сегодня, 4 апреля, будет тепло, до 19° и почти без дождей. Но уже в ближайшие дни ожидается похолодание со снегом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Над Украиной будет находиться умеренно теплая воздушная масса. Переменная облачность. Без осадков, лишь на юге страны местами небольшой дождь.

"4 апреля погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, только на юге страны будет ощущаться влияние атмосферного фронта", - говорится в сообщении.

Похолодание со снегом в Украине

6-7 апреля в Украину зайдет похолодание. Сначала оно захватит западные, Винницкую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Там будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Снег может образовывать сугробы до 15 см, на дорогах гололедица.

Кроме того, в западных областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Снижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до 10° мороза.

А 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

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