ua en ru
Ср, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Погода в Україні 21 жовтня: де пройдуть дощі, а де потеплішає до +20

07:00 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Погода в Україні 21 жовтня: де пройдуть дощі, а де потеплішає до +20 Ілюстративне фото: погода в Україні 21 жовтня (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні 21 жовтня очікується тепла осіння погода, однак у частині областей пройдуть невеликі дощі. Вранці місцями буде туман, а на півдні повітря прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вплив області високого атмосферного тиску з північного сходу сприятиме зменшенню кількості опадів.

Погода в Україні 21 жовтня: де пройдуть дощі, а де потеплішає до +20
Фото: якою буде погода сьогодні, 21 жовтня (колаж РБК-Україна)

Де в Україні пройдуть дощі

21 жовтня місцями невеликий дощ прогнозують у більшості регіонів України. Без опадів буде на заході та південному заході країни.

Вранці туман очікується на Закарпатті, Прикарпатті, у південних і більшості центральних областей. Водіям варто враховувати можливе погіршення видимості на дорогах.

Вітер буде південно-східним та східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У західних областях він посилиться до 7-12 метрів за секунду.

Якою буде температура 21 жовтня

Уночі температура повітря в Україні становила від +6 до +11 градусів. У Карпатах було прохолодніше - від 0 до +5 градусів.

Удень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +20 градусів.

Погода в Києві та області

У Києві 21 жовтня прогнозують хмарність із проясненнями та без опадів. Температура коливатиметься в межах від +13 до +15 градусів.

У Київській області місцями пройде невеликий дощ. Уночі було від +6 до +11 градусів, удень буде - від +12 до +17 градусів. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Що відомо про погоду найближчими днями

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в окремих регіонах України жовтнева температура перевищувала кліматичну норму на 5 градусів і більше.

За словами керівника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, тепло принесло повітря з Прикаспійської низовини.

Також ми писали, що 20-23 жовтня опади в Україні мали поступово слабшати.

За прогнозом синоптиків, 22 жовтня переважно очікується погода без дощів, а 23 жовтня опади можливі в низці західних і центральних областей, а також на півдні країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода
Новини
Віткофф запропонує Путіну переговори з Зеленським і Трампом
Віткофф запропонує Путіну переговори з Зеленським і Трампом
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком