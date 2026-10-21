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Погода в Украине 21 октября: где пройдут дожди, а где потеплеет до +20

07:00 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Погода в Украине 21 октября: где пройдут дожди, а где потеплеет до +20 Иллюстративное фото: погода в Украине 21 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине 21 октября ожидается теплая осенняя погода, однако по части областей пройдут небольшие дожди. Утром местами туман, а на юге воздух прогреется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Воздействие области высокого атмосферного давления с северо-востока будет способствовать уменьшению количества осадков.

Погода в Украине 21 октября: где пройдут дожди, а где потеплеет до +20
Фото: какой будет погода сегодня, 21 октября (коллаж РБК-Украина)

Где в Украине пройдут дожди

21 октября местами небольшой дождь прогнозируется в большинстве регионов Украины. Без осадков будет на западе и юго-западе страны.

Утром туман ожидается в Закарпатье, Прикарпатье, в южных и большинстве центральных областей. Водителям следует учитывать возможное ухудшение видимости на дорогах.

Ветер будет юго-восточным и восточным, со скоростью 5-10 метров в секунду. В западных областях он усилится до 7-12 метров в секунду.

Какая будет температура 21 октября

Ночью температура воздуха в Украине составляла от +6 до +11 градусов. В Карпатах было прохладнее - от 0 до +5 градусов.

Днем столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов. В Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +20 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киеве 21 октября прогнозируется облачность с прояснениями и без осадков. Температура будет колебаться от +13 до +15 градусов.

В Киевской области местами пройдет небольшой дождь. Ночью было от +6 до +11 градусов, днем будет - от +12 до +17 градусов. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Что известно о погоде в ближайшие дни

Ранее РБК-Украина сообщало, чтов отдельных регионах Украины октябрьская температура превышала климатическую норму на 5 градусов и больше.

По словам руководителя Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, тепло принесло воздух из Прикаспийской низменности.

Также мы писали, что 20-23 октября осадки в Украине должны постепенно ослабевать.

По прогнозу синоптиков, 22 октября ожидается погода без дождей, а 23 октября осадки возможны в ряде западных и центральных областей, а также на юге страны.

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