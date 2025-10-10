ua en ru
Життя » Суспільство

Дощі - по всій Україні: чого ще сьогодні чекати від циклону

П'ятниця 10 жовтня 2025 07:00
Фото: синоптики дали прогноз на 10 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 10 жовтня, по всій країні пройдуть дощі та сильний вітер. Опади місцями будуть значними, а температуру повітря відчутно впаде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погоду в Україні 10 жовтня визначатиме циклон, який принесе дощі на більшість територій країни.

Місцями, особливо у північних областях, очікуються значні опади. Вітер переважно північно-західний, у південносхідних регіонах - південно-західний, швидкість становитиме 7-12 м/с, а на Правобережжі та в Криму місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Уночі температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів, удень - від +10 до +15 градусів. На Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів. У Карпатах вночі 0-5 градусів тепла, вдень від +4 до +9 градусів.

Погода у Києві

У столиці - хмарно, помірний дощ, місцями сильний. Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви до 18 м/с. У Києві вночі близько +10 градусів, удень +11...+13 градусів.

Погода по регіонах

  • У північних областях вночі +8...+12 градусів, удень температура підніметься до +9...+12 градусів.
  • На сході вночі очікується +11...+15 градусів, удень повітря прогріється до +17...+19 градусів.
  • У південних регіонах вночі буде +15...+17 градусів, удень - +17...+19 градусів.
  • На заході країни вночі прогнозується +9...+11 градусів, удень - +7...+12 градусів.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло, що відбувається на високогір'ї Карпат.

Також ми писали, що небезпечна погода насувалася на Одесу. Через погіршення погодних умов у регіоні було оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

А вчора через негоду на Одещині без світла залишилися 11 населених пунктів.

