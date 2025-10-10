ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Дожди - по всей Украине: чего еще сегодня ждать от циклона

Пятница 10 октября 2025 07:00
Фото: синоптики дали прогноз на 10 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 10 октября, по всей стране пройдут дожди и сильный ветер. Осадки местами будут значительными, а температуру воздуха ощутимо упадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду в Украине 10 октября будет определять циклон, который принесет дожди на большинство территорий страны.

Местами, особенно в северных областях, ожидаются значительные осадки. Ветер преимущественно северо-западный, в юго-восточных регионах - юго-западный, скорость составит 7-12 м/с, а на Правобережье и в Крыму местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем - от +10 до +15 градусов. На Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов. В Карпатах ночью 0-5 градусов тепла, днем от +4 до +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице - облачно, умеренный дождь, местами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Киеве ночью около +10 градусов, днем +11...+13 градусов.

Погода по регионам

  • В северных областях ночью +8...+12 градусов, днем температура поднимется до +9...+12 градусов.
  • На востоке ночью ожидается +11...+15 градусов, днем воздух прогреется до +17...+19 градусов.
  • В южных регионах ночью будет +15...+17 градусов, днем - +17...+19 градусов.
  • На западе страны ночью прогнозируется +9...+11 градусов, днем - +7...+12 градусов.

Дожди - по всей Украине: чего еще сегодня ждать от циклона

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что происходит на высокогорье Карпат.

Также мы писали, что опасная погода надвигалась на Одессу. Из-за ухудшения погодных условий в регионе был объявлен I уровень опасности (желтый).

А вчера из-за непогоды в Одесской области без света остались 11 населенных пунктов.

