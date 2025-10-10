Дожди - по всей Украине: чего еще сегодня ждать от циклона
Сегодня, 10 октября, по всей стране пройдут дожди и сильный ветер. Осадки местами будут значительными, а температуру воздуха ощутимо упадет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, погоду в Украине 10 октября будет определять циклон, который принесет дожди на большинство территорий страны.
Местами, особенно в северных областях, ожидаются значительные осадки. Ветер преимущественно северо-западный, в юго-восточных регионах - юго-западный, скорость составит 7-12 м/с, а на Правобережье и в Крыму местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем - от +10 до +15 градусов. На Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов. В Карпатах ночью 0-5 градусов тепла, днем от +4 до +9 градусов.
Погода в Киеве
В столице - облачно, умеренный дождь, местами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Киеве ночью около +10 градусов, днем +11...+13 градусов.
Погода по регионам
- В северных областях ночью +8...+12 градусов, днем температура поднимется до +9...+12 градусов.
- На востоке ночью ожидается +11...+15 градусов, днем воздух прогреется до +17...+19 градусов.
- В южных регионах ночью будет +15...+17 градусов, днем - +17...+19 градусов.
- На западе страны ночью прогнозируется +9...+11 градусов, днем - +7...+12 градусов.
