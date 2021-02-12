Погода в Украине: из-за гололеда в некоторых регионах объявили І уровень опасности

12 февраля в Украине ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях возможно налипание мокрого снега и гололед, из-за чего объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.