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Погода в Украине: из-за гололеда в некоторых регионах объявили І уровень опасности

Автор: РБК-Украина

12 февраля в Украине ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях возможно налипание мокрого снега и гололед, из-за чего объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что метели, снежные заносы и гололедица на дорогах будут почти по всей стране, кроме юго-восточного региона.

Также синоптики предупреждают, что на протяжении 12-13 февраля в Украине существенно снизится температура воздуха. В период с 14 по 18 февраля ожидается холодная погода.

Напомним, сегодня в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Синоптики объявили там второй уровень опасности, оранжевый.

Также РБК-Украина писало, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Также в конце января в Укргидрометцентре не исключали возвращения 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

12 февраля во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя.

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