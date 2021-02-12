Погода в Украине: из-за гололеда в некоторых регионах объявили І уровень опасности

12 февраля в Украине ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях возможно налипание мокрого снега и гололед, из-за чего объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что метели, снежные заносы и гололедица на дорогах будут почти по всей стране, кроме юго-восточного региона.
Также синоптики предупреждают, что на протяжении 12-13 февраля в Украине существенно снизится температура воздуха. В период с 14 по 18 февраля ожидается холодная погода.
Напомним, сегодня в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Синоптики объявили там второй уровень опасности, оранжевый.
Также РБК-Украина писало, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.
Также в конце января в Укргидрометцентре не исключали возвращения 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.
12 февраля во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя.