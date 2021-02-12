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Погода в Україні: через ожеледь в деяких регіонах оголосили І рівень небезпечності

Автор: РБК-Україна

12 лютого в Україні очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с. В Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, через що оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зазначається, що хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах будуть майже по всій країні, окрім південно-східного регіону.

Також синоптики попереджають, що впродовж 12-13 лютого в Україні значно знизиться температура повітря. В період з 14 по 18 лютого очікується холодна погода.

Нагадаємо, сьогодні в акваторії Чорного та Азовського морів очікується шторм. Синоптики оголосили там другий рівень небезпеки, помаранчевий.

Також РБК-Україна писало, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига та потепління до нуля градусів.

Також наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

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