На Черное и Азовское моря надвигается шторм
В акватории Черного и Азовского морей в пятницу, 12 февраля, ожидается шторм. Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый.
"12 февраля на акваториях Черного моря (кроме восточной части) и Азовского моря порывы ветра 25-28 м/с", - говорится в сообщении.
При этом завтра высота волн на Черном море будет достигать 30-50 дм, а на Азовском 15-20 дм. Кроме того, в северо-западной части Черного моря будет наблюдаться быстрое обледенение судов.
Напомним, согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.
Также РБК-Украина писало, что 11 февраля на западе, севере и в центре Украины будет идти мокрый снег, а восточные области накроют дожди. Днем температура воздуха в некоторых южных регионах поднимется до +15, однако на северо-западе страны ожидается мороз.