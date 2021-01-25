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В Укргидрометцентре не исключают возвращения 30-градусных морозов до конца зимы

Киев, Понедельник 25 января 2021 14:05
В Укргидрометцентре не исключают возвращения 30-градусных морозов до конца зимы
Автор: Александр Белоус

Зима еще не закончилась

До конца зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января. Но такое похолодание продлится недолго.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

Как отметила синоптик, теплые зимы для Украины становятся новой нормой.

"На фоне теплой погоды, преимущественно ноль и небольшой минус, мы будем иметь отдельные периоды с холодной или очень холодной погодой, которую мы наблюдали недавно. Морозы будут ощутимы - минус 20, минус 30 градусов. Но эти периоды будут довольно редкими", - сказала она

Голеня напомнила, что зима еще не закончилась.

"Поэтому в феврале и даже в марте можно еще ожидать таких периодов погоды, когда на два, на три, максимум на пять дней температурный фон будет понижаться до суровой зимы", - добавила она.

Напомним, в период 15-20 января в Украине наблюдались сильные морозы, которые местами достигали 30 градусов.

После сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории. Температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.

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