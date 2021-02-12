Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

В пятницу, 12 февраля, во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха на западе опустится до -12, однако на юго-востоке будет до +7 градусов.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня снегопады укроют все западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. Мокрый снег ожидается в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а в Крыму, Луганской, Донецкой областях - дождь.

В западных областях температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться от -12 до -10.

В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -11 до -4.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -7 до +7, а ночью она будет в пределах -8 +7.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха днем, а также ночью ожидается от -11 до -9.