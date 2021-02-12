Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня
В пятницу, 12 февраля, во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха на западе опустится до -12, однако на юго-востоке будет до +7 градусов.
Прогноз во всех областях
Таким образом, сегодня снегопады укроют все западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. Мокрый снег ожидается в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а в Крыму, Луганской, Донецкой областях - дождь.
В западных областях температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться от -12 до -10.
В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -11 до -4.
В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -7 до +7, а ночью она будет в пределах -8 +7.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха днем, а также ночью ожидается от -11 до -9.
Напомним, сегодня в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый.
Также РБК-Украина писало, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.
Также в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.