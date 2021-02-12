ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 08:00
Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 12 февраля, во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха на западе опустится до -12, однако на юго-востоке будет до +7 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня снегопады укроют все западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. Мокрый снег ожидается в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а в Крыму, Луганской, Донецкой областях - дождь.

В западных областях температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться от -12 до -10.

В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -11 до -4.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -7 до +7, а ночью она будет в пределах -8 +7.

Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха днем, а также ночью ожидается от -11 до -9.

Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

Напомним, сегодня в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Также РБК-Украина писало, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Также в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир