Погода на сьогодні. Де в Україні буде найтепліше і найхолодніше
Сьогодні, 23 квітня, в Україні буде без опадів. А ось температура повітря місцями буде відрізнятись кардинально, в залежності від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"23 квітня найтепліше буде на півдні та південному сході України, вдень +16...+20 градусів. Найхолодніше - у північній частині, +12....+15 градусів", - розповіла Діденко.
Крім того, за її даними, на заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17 градусів.
Впродовж дня, як зазначила синоптик, переважно сухо, хіба у Чернігівській та Полтавській областях "трохи понакрапає".
"У Києві вдень опадів не очікується. Вдень +12...+14 градусів", - додала вона.
Як зазначили синоптики "Укргідрометцентру" вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. На високогір'ї Карпат вдень без опадів, температура вдень 0...+5 градусів.
Прогноз в Україні на 23 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Минулий тиждень відзначився в Україні, м'яко кажучи, несприятливою погодою. Тиждень був зі значними опадами, нічними заморозками та негодою, яка залишила без світла 76 населених пунктів в шести регіонах України. Цікаво, що у неділю, 21 квітня, в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня.
Зазначимо, що цей робочий тиждень не особливо буде видрізнятися від попереднього, правда до його кінця слід очікувати хороші "плюси", особливо на півдні і на сході. Детальний прогноз на поточний тиждень - в матеріалі РБК-Україна.
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