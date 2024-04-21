Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Погода на найближчий робочий тиждень, з 22 по 26 квітня, навряд чи буде теплішою, ніж попередня. Сильні дощі, грози - невеликий список "сюрпризів" найближчої п'ятиденки.

Понеділок, 22 квітня

Погода вночі, 22 квітня, по всій території України буде зі знаком "плюс". При цьому найхолодніше вночі буде на заході країни. Тут нічні градуси не піднімуться вище +3...+5 градусів. У центрі та на півночі, півдні вночі буде на кілька градусів тепліше, температура коливатиметься в межах +5...+7 градусів. А вже у Сумській області та у східних регіонах уночі буде ще тепліше - +6...+9 градусів.

Вдень такий самий температурний сценарій збережеться. На заході вдень буде +8...+12 градусів, на півночі та у центрі - у межах +11...+14 градусів, на півдні трохи тепліше - +15...+17 градусів, у Криму та на сході - + 18...+20 градусів.

Прогноз погоди на 22 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

Щодо дощів, то вони будуть всюди. Щоправда, короткочасні опади варто чекати на сході та півночі, на решті України - помірні. На півдні також не виключені грози.

Вівторок, 23 квітня

У вівторок, 23 квітня, погода нічим особливо не відрізнятиметься від погоди в Україні 22 квітня. Також холодна смуга буде на заході, через що вночі буде +3...+5 градусів, вдень +11...+14. На півночі та частині центральних областей вночі місцями буде +4...+6, а місцями - +6...+8 градусів; вдень у межах +12...+16 градусів. Також варто відзначити наступну тендецію - чим ближче на схід, тим тепліше.

Прогноз погоди на 23 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

Тому на півдні вночі в межах +5...+9 градусів у залежності від регіону, а вдень +14...+20 градусів (найтепліше в Криму). Причому на сході, що вночі, що вдень, показники температури будуть на рівні кримських. Важливо - опади в Україні 23 квітня синоптики не прогнозують.

Середа, 24 квітня

24 квітня в Україні потеплішає - нічні та денні показники піднімуться на кілька градусів, у тому числі і на "замерзлому" за ці дні заході України, хоча тут все одно буде холодніше, ніж скрізь. Так, у західних регіонах вночі буде +6...+8 градусів, вдень - +11...+14 в залежності від області. У центрі та на півночі нічні показники будуть на рівні +9...+12 градусів, а вдень - +16...+19 градусів.

Прогноз погоди на 24 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

24 квітня південь все ж таки відвоює у сходу перше місце за показниками "плюсів", хоча у східних областях скаржитися теж не доведеться. Так, уночі на сході буде +7...+11 градусів, залежно від області, а вдень до +20. У південних регіонах вночі буде в межах +10...+12 градусів, а вдень - +18...+24 градуси, а в Криму - і до +27. При цьому всю територію України накриють дощі, інтенсивність яких залежатиме від регіону - сильніші на заході, у центрі, на півночі, короткочасні на півдні та сході.

Четвер, 25 квітня

25 квітня в Україні буде ще тепліше. Причому умовно територію України без півдня можна буде розділити на дві частини – від заходу до Києва – холодніше, від Києва до сходу, включаючи південь, на порядок тепліше. Зокрема на заході та частині центру вночі буде не більше +3...+7 градусів, удень +12...+15. Вже на Житомирщині буде трохи тепліше - вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17. У самому Києві буде вночі +9...+11 градусів, а вдень - +18...+20.

У "зоні спеки" найтепліше буде на півдні, причому пальму першості знову перехоплять східні області, де, наприклад, у тій же Луганській області буде тепліше, ніж у Криму, вдень до +25 градусів, а на півострові лише до +24.

Прогноз погоди на 25 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

Короткочасні та помірні дощі будуть повсюдно, за винятком півострова Крим та сходу.

П'ятниця, 26 квітня

26 квітня дощі продовжаться. Їхня інтенсивність все також залежатиме від регіону - більш інтенсивні на заході, у центрі та півночі, менше - на півдні та сході.

Ймовірно, через опади температура повітря опуститься на +1...+2 градуси. І незважаючи на цю тенденцію, найтепліше буде у східних областях, удень на крайньому сході, на Луганщині, до +24.

Прогноз погоди на 26 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

При цьому, не складно здогадатися, що найхолодніше буде так само на заході. У Києві вночі +9...+11 градусів, удень +14...+16 градусів.