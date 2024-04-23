Погода на сегодня. Где в Украине будет теплее и холоднее всего

Сегодня, 23 апреля, в Украине будет без осадков. А вот температура воздуха местами будет отличаться кардинально, в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"23 апреля теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины, днем +16...+20 градусов. Холоднее всего - в северной части, +12....+15 градусов", - рассказала Диденко.

Кроме того, по ее данным, на западе в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 градусов.

В течение дня, как отметила синоптик, преимущественно сухо, разве что в Черниговской и Полтавской областях "немного понакапает".

"В Киеве днем осадков не ожидается. Днем +12...+14 градусов", - добавила она.

Как отметили синоптики "Укргидрометцентра", ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. На высокогорье Карпат без осадков, температура днем 0...+5 градусов.

Прогноз в Украине на 23 апреля (facebook.com/UkrHMC)