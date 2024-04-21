В Україні вирує негода. Без світла десятки населених пунктів у шести регіонах

Через негоду в Україні 21 квітня немає світла в 76 населених пунтах в шести регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів", - йдеться у повідомленні. Зокрема: у Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті:

у Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах;

у Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах;

в Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах;

у Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах;

у Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.