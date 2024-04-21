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В Україні вирує негода. Без світла десятки населених пунктів у шести регіонах

Україна, Неділя 21 квітня 2024 13:59
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В Україні вирує негода. Без світла десятки населених пунктів у шести регіонах Фото: в Україні вирує негода, знеструмлено 76 населених пунктів 21 квітня (t.me/OdessaDumskayaNet)
Автор: Наталія Гурковська

Через негоду в Україні 21 квітня немає світла в 76 населених пунтах в шести регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • у Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті:
  • у Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах;
  • у Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах;
  • в Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах;
  • у Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах;
  • у Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.

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