В Україні вирує негода. Без світла десятки населених пунктів у шести регіонах
Фото: в Україні вирує негода, знеструмлено 76 населених пунктів 21 квітня (t.me/OdessaDumskayaNet)
Через негоду в Україні 21 квітня немає світла в 76 населених пунтах в шести регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"Через негоду знеструмлено 76 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
- у Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті:
- у Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах;
- у Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах;
- в Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах;
- у Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах;
- у Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку у 3 населених пунктах.
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