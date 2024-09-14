Погода сильно зіпсується. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вдень значні дощі, грози, температура вдень 18-23°; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура 11-16°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Важливо

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий). Вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 24-29°; у Києві вдень 26-28°.

Погода в Україні 14 вересня (facebook.com/UkrHMC)