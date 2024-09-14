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Погода сильно испортится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на 14 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 сентября, погода в Украине вряд ли кому-то понравится. Сильные дожди с грозами, порывы ветра - и это не все "сюрпризы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, днем ​​сильные дожди, грозы, температура днем ​​18-23°; в Карпатах и ​​Закарпатье на протяжении суток сильные дожди, температура 11-16°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 31°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Важно

14 сентября в Карпатах и ​​Закарпатье ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Днем в западных, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, днем ​​без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине 14 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Осень 2024 в Украине

В Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.

Интересно, что в сентябре, помимо природных рекордов, уже наблюдались необычные явления. Так, 13 сентября над Черным морем в Одессе люди заметили смерч. Синоптики предупреждают - скоро в городе вероятна сильная гроза.

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