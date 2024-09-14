Погода сильно испортится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 сентября, погода в Украине вряд ли кому-то понравится. Сильные дожди с грозами, порывы ветра - и это не все "сюрпризы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, днем сильные дожди, грозы, температура днем 18-23°; в Карпатах и Закарпатье на протяжении суток сильные дожди, температура 11-16°.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура днем 24-29°, на юго-востоке страны до 31°.
Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
14 сентября в Карпатах и Закарпатье ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Днем в западных, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).
Переменная облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура днем 24-29°; в Киеве днем 26-28°.
Погода в Украине 14 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Осень 2024 в Украине
В Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.
Интересно, что в сентябре, помимо природных рекордов, уже наблюдались необычные явления. Так, 13 сентября над Черным морем в Одессе люди заметили смерч. Синоптики предупреждают - скоро в городе вероятна сильная гроза.
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