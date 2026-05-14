Погода "розділить" Україну навпіл: де литимуть дощі сьогодні, а де буде сухо

Сьогодні, 14 травня, погода розділить Україну на дві контрастні частини - дощову та суху. На частині території очікуються опади та грози, тоді як в інших регіонах пануватиме антициклон
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
За словами Діденко, Лівобережжя України сьогодні перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому тут прогнозуються періодичні дощі, місцями можливі грози.
Водночас значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тому тут переважатиме суха погода без істотних опадів.
Як уточнили в Укргідрометцентрі, помірні дощі пройдуть у центральних областях, а вдень у Сумській та Харківській областях місцями очікуються значні дощі, подекуди з грозами. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде без опадів.
Температура повітря також суттєво відрізнятиметься залежно від регіону.
"Вздовж смуги Чернігівщина-Черкащина-Кропивницький та райони аж до Миколаївщини буде найхолодніше - +12...+14 градусів. Найтепліша погода припаде східним областям - +20...+23 градуси, на решті території України +14...+17 градусів", - повідомила Діденко.
Фото: карта погоди в Україні на 14 травня (facebook.com/UkrHMC)
У столиці сьогодні дощ прогнозують увечері. Протягом дня температура повітря підніметься до близько +16 градусів.
