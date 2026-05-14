Погода "розділить" Україну навпіл: де литимуть дощі сьогодні, а де буде сухо

Погода в Україні

За словами Діденко, Лівобережжя України сьогодні перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому тут прогнозуються періодичні дощі, місцями можливі грози.

Водночас значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тому тут переважатиме суха погода без істотних опадів.

Як уточнили в Укргідрометцентрі, помірні дощі пройдуть у центральних областях, а вдень у Сумській та Харківській областях місцями очікуються значні дощі, подекуди з грозами. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде без опадів.

Температура повітря також суттєво відрізнятиметься залежно від регіону.

"Вздовж смуги Чернігівщина-Черкащина-Кропивницький та райони аж до Миколаївщини буде найхолодніше - +12...+14 градусів. Найтепліша погода припаде східним областям - +20...+23 градуси, на решті території України +14...+17 градусів", - повідомила Діденко.

Фото: карта погоди в Україні на 14 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощ прогнозують увечері. Протягом дня температура повітря підніметься до близько +16 градусів.